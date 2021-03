E39 Hove- Osli er første byggetrinn av E39 Hove- Ålgård. Reguleringsplan for E39 Hove- Osli er vedtatt. E39 Osli – Ålgård har forslag til reguleringsplan under behandling så trasévalg og tunnellengde for de to siste byggetrinn er fortsatt ikke endelig.