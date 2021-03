Rogalands farligste vei: – Vi får snart vite når den første salven går av

Statsrådene Olaug Bollestad (KrF) og Iselin Nybø (V) avslørte sammen med stortingskandidat Irene Heng Lauvsnes (H) at Rødsliane i Suldal ligger inne i Nasjonal transportplan. Pål Christensen

Gleden over at Rogalands farligste vei ligger inne i Nasjonal transportplan 2022–2033, dempes av at ingen vet når byggingen av ny tunnel starter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden