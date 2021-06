Schibsted kjøper lokalaviser i Stor-Stavanger

Schibsted blir største eier i lokalavisene Øyposten og Randaberg24 i Rogaland. – Vi kan gjøre mye kult sammen, sier Aftenbladets sjefredaktør, Lars Helle.

Øyulf Hjertenes (t.v.), direktør i Schibsted Kyst og Stephan Dickinson, eier i Øyposten. Foto: Schibsted

Mediekonsernet Schibsted har kjøpt 80 prosent av aksjene i Øyposten AS, som står bak de to nettstedene. Dagens eier, Stephan Dickinson, blir med videre som minoritetseier med 20 prosent av aksjene.

– En god dag

– Dette er en god dag for Øyposten og Randaberg24. Avisene kommer inn i en familie og et konsern som er ledende digitalt, og som har planer om å vokse i årene som kommer. Begge deler passer perfekt for oss, sier Stephan Dickinson, som har vært styreleder i selskapene.

– Det er ikke enkelt å stå alene i dagens medielandskap. Små lokalaviser har ikke penger til å kjøpe store og kostbare digitale løsninger alene. Jeg tror det blir veldig bra både for leserne og de ansatte at selskapet bli en del av et større fellesskap, sier han.

Øyposten dekker Rennesøy og Finnøy, og holder til på Judaberg på Finnøy. Avisen har én ukentlig utgivelse på papir og vel 1600 abonnenter. Randaberg24 er en heldigital avis som er bare ett år gammel, og som på den korte tiden allerede har fått over 1000 betalende abonnenter.

Vil vokse i vest

– Øyposten og Randaberg24 er to fine aviser for sine lokalsamfunn. Vi ønsker å bidra til at fremgangen i avisene skal fortsette, sier Øyulf Hjertenes, direktør i Schibsted Kyst.

Han sier Schibsteds ambisjon er å styrke posisjonen og vokse i Stavanger og Rogaland, og i det store bildet også vokse på Vestlandet generelt.

– Vi ønsker å skape enda bedre journalistikk og produkter til våre abonnenter og annonsører, og nå ut til enda flere mennesker i landsdelen. Vi vi vil hele veien se etter muligheter for å vokse og bli enda viktigere for våre lesere og for samfunnet vi er en del av, sier Hjertenes.

Han er styreleder i AS Lokalavisene, som er eierselskapet for Schibsteds fire lokalaviser i bergensregionen. Øyposten AS blir et datterselskap til AS Lokalavisene i Schibsted.

Hjertenes sier samspillet med Stavanger Aftenblad blir viktig, både for Schibsted og avisene selv i årene som kommer.

– Samarbeid er avgjørende for å lykkes digitalt. Det handler om å dele kompetanse, dele teknologi, og etter hvert også bygge produkter og abonnementer som består av flere ulike nettsteder. Slik kan vi gjøre både lokalavisene og Stavanger Aftenblad enda mer relevante for

lesere, abonnenter og annonsører, sier Hjertenes.

Sjefredaktør Lars Helle. Foto: Rune Vandvik

– Vi kan gjøre mye kult

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad sier han gleder seg til at lokalavisene blir en del av familien i Rogaland.

– Vi kan gjøre mye kult sammen. Disse avisene utfyller hverandre på en fin måte og vil bidra til at vi alle kan styrke posisjonene våre i Randaberg og kommunedelene i nordre Stavanger, sier han.

Ved juletider varslet Schibsted en opptrapping i Stavanger, og styrket satsingen på journalistikken i Stavanger Aftenblad med flere årsverk.

– Vår ambisjon er å vokse i Stavanger og Rogaland i årene som kommer. Alt handler om å skape god og relevant journalistikk og gode produkter, sier Øyulf Hjertenes.

Kjøpet forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.