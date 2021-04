Nord-Jæren ser vekk fra Helsedirektoratets definisjon: Åpner for timebestilt trening

Tolkningsgruppen i Nord-Jæren tillater ikke ha vanlig åpent for egentrening, men en kan ha et system hvor det bestilles time til individuell trening. Lars Idar Waage

Torsdag skrev Aftenbladet at treningssentrene nå bare er åpne for timer med personlig trener og for rehabilitering. Dette er Helsedirektoratets tolkning. Kommunene på Nord-Jæren er ikke enige og tillater timebestilling – enn så lenge.

