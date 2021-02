Professor: – Pandemien kan bli starten på varig uten­for­skap for mange unge

Samfunnet må gi unge arbeidsledige en mulighet, slik at de unngår å havne i en vond negativ sirkel, mener professor Mari Rege ved UiS. – Utenforskap er et stort svik mot unge som ønsker seg inn i arbeidslivet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Professor Mari Rege mener unge arbeidsledige kan havne i en negativ spiral som gjør det vanskelig å komme inn i arbeidslivet. Jon Ingemundsen

Koronaåret 2020 har ført nærmere 100.000 nye nordmenn ut i arbeidsledighet. Unge under 30 år er spesielt hardt rammet.

– Stadig flere unge utenfor arbeidslivet, er et problem vi har hatt over lang tid i Norge, og som har blitt forsterket under pandemien. Mange av næringene hvor ungdom uten formell opplæring får sin første jobb er hardt rammet. Derfor kan pandemien i verste fall bli starten på et varig utenforskap for mange unge, sier Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi, ved Universitetet i Stavanger.