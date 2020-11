Importkongen må stenge lagerutsalget hjemme på Bryne

Dag Leo Martinsen startet i en garasje på Hinna og har nå bygget opp et konsern som har 1,5 milliarder i årlig omsetning og rundt 600 ansatte i 30 datterselskaper i Norge, Danmark og Sverige. Hovedbasen er det tidligere anlegget til Hetlandhus på Håland, Jærens svar på Forus, der det er strenge regler for hva som kan og ikke kan selges. Foto: Jon Ingemundsen

Time-politikerne tar ikke kampen opp for at Norges største importkonge får beholde sitt fabrikkutsalg på Bryne. Vedtaket ble fattet med sju mot to stemmer.

