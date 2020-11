Bent Høie grundig lei av viruset: – Det er noe herk!

Foto: Lise Åserud

Helseminister Bent Høie (H) innrømmer at han er like lei av koronaviruset som alle andre. – Men her må vi bare stå på og holde ut, sier han.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden