Denne stranda alene kan i år få mer besøk enn Preikestolen

Solastranda har fra mars til september i år hatt 63 prosent flere besøkende enn i samme periode i fjor. Og flere vil det bli når den og de andre jær-strendene nå rigges opp som helårs destinasjoner. Men du får ikke lenge holde bryllup eller selskap hverken på Kvassheim fyr eller Friluftshuset på Orre.

Fortsetter folks iver etter strandturer utover høsten, vil bare Solastranda få langt over 300.000 besøkende i år. Jæren friluftsråds nye styreleder Svein Høyland, til venstre, og daglig leder Øystein Dahle regner med at deres områder til sammen vil få rundt 2 millioner besøk i tur-året 2020. Foto: Geir Sveen

Geir Sveen Journalist

Den nye satsingen innebærer at 10 av dagens vinterstengte toaletter fjernes og erstattes med nye anlegg som tåler frost.

- Det må vi gjøre fordi stadig flere bruker strendene året rundt, forklarer den nye styrelederen i Jæren friluftsråd, Svein Høyland.

Fakta Jærstrendene Hva: Er 7 mil, 17 kvadratkilometer. Bredden varierer fra 10 til 650 meter. Består av: Rullestein, sanddyner og sandstrender. Et spesielt landskap både i nasjonal og internasjonal sammenheng, ble vernet som landskapsvernområde i 1977. Hvor: Til fots er turen fra Tungenes i nord til Ogna i sør over 100 kilometer. Les mer

Sammen med daglig leder Øystein Dahle møter han Aftenbladet på Solastranda for å presentere det vedtatte langtidsprogrammet for ditt turområde. Det er nemlig du som beboer i Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå som eier Jæren friluftsråd. For hver innbygger betaler kommunene 14,60 kroner i kontingent, men nå ber styret om at kommunene øker satsen med to kroner nettopp for å ta høyde for mer turliv året rundt.

Starter med Vigdel og Sande

Først ut er nye toalett-anlegg på Vigdel og Sande i 2021, de er allerede finansierte, deretter følger Viste og Sola i 2022 og så kommer de andre anleggene nedover Jæren i tur og orden. De enkleste vil koste fra 300.000 til 400.000, mens anlegget på Sola kan komme på nærmere to millioner, for det skal inneholde et lite oppholdsrom, spyleplass og dusj som altså skal kunne brukes om vinteren.

– Folk skal slippe å møte slike vinterstengte toaletter, sier friluftsrådets representanter.

Dette er det enkle toalettbygget som i alle år har stått like nedenfor Sola Strandhotell. Foto: Geir Sveen

Slik er det nye anlegget tegnet. Foto: Arkitektkontoret Schelderup og Gram

De peker på toalettbygget på Sola. Det er det samme gamle, enkle bygget som i alle år har vært der i sanddynene foran strandhotellet. Men det står ved hovedporten til det som ifølge Sunday Times er en av verdens beste strender.

– Det er ikke tilrettelagt for alle og holder på ingen måte god nok standard for et av de mest besøkte turmålene i Norge, slår de fast.

Teller mot ny rekord

Like bortenfor står telleren som i år kanskje kan registrere at dette blir fylkets aller største turmål. Solastranda hadde fra mars til september 229.000 besøkende, en økning på 63 prosent. Og nå estimerer man et totalt besøk for hele året på over 300.000.

Det kan være herlig å bli minnet om hvordan det var på en av de fine dagene i sommer. Men Solastranda brukes stadig mer også utenom badesesongen. Foto: Kristian Jacobsen

Til sammenligning hadde Preikestolen, regnet som Norges største naturattraksjon, i toppåret 2019, 331 124 besøkende.

– Så hvis Preikestolen bikker litt ned i år på grunn av færre utenlandske turister, kan denne stranda alene få flere besøk, blir det antatt uten at man legger stor vekt på det.

Denne nye stien av eikeplanker med utsiktspunkt utgjør nå hovedporten til Solastranda, viser Svein Høyland, til venstre, og Øystein Dahle i Jæren friluftsråd. Foto: Geir Sveen

Går mot 2 millioner besøkende

Det viktigste var at strendene til tross for rekordutfarten hadde plass nok til alle. Det var også stort sett nok parkeringsplasser siden kapasiteten er økt både på Sola, Bore, Orre, Brusand, takket være et samarbeid med både kommunene, fylkesmannen og fylkeskommunen.

Til sammen antar Jæren friluftsråd at de på sine områder i år vil få rundt 2 millioner besøkende. Det er et anslag, fordi det på strendene kun er telleapparat på Sola.

Der viser persontelleren passeringer alle dager hele året, men noen flere folk på tur på lørdag og søndag, og turbesøkene fordeler seg fra klokken 10.00 til 22.00. På fine dager er det alltid en topp seint på kvelden for da kommer folk bare for å se solnedgangen fra den nye plankeveien på Sola.

«Wie der name scon sagt, herlich» (som navnet fint sier, herlig), står det på den gule lappen fra en av 42 år gammel tysk gjest som har lagt igjen en hilsen fra Solabesøket, som styrelederen nå viser til Aftenbladet.

Denne dagen er været langt fra herlig. En iskald nordavind har lagt nesten alle bosspannene langs veien ned i bakken. Likevel er folk kommet for å surfe eller gå på tur.

Sola ble reddet

– Tenk, Solastranda kunne lett blitt et helt annet område enn det er i dag, påpeker Svein Høyland.

Han er til daglig varaordfører for Senterpartiet i Hå og rektor på Hellvik skole. I sommer ble han valgt til den første nye styrelederen i Jæren friluftsråd på 20 år, etter Henry Tendenes. Nå styrer han det eldste interkommunale organet i Rogaland; 70 år i år, og det ble startet nettopp her på Solastranda for å hindre planene om en storstilt hyttebygging. Området ble kjøpt opp til turmål, og la med det grunnlaget for friluftsrådet satsing strand for strand og så inn i landet, til blant annet Brekko og Melsvatnet.

Men tar siste dans

Jæren friluftsråd har gjennom sine signaturbygg også blitt en populær plass for dåpsfester, konfirmasjoner, bryllup og andre markeringer, men nå blir det slutt på utleie både for Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret på Kvassheim.

– Dette gjør vi for at anleggene våre skal bli enda mer åpne for det daglige turlivet, forklarer daglig leder Øystein Dahle.

Utleievirksomheten har medført mye ekstra arbeid for en hardt presset organisasjon. Koronaen har videre resultert i krav om en langt mer omfattende ut-vask etter bruk, og private aktører har satt lite pris på at de må konkurrere mot et offentlig organ.

Fra 1. januar vil både Orre og Kvassheim ha åpen kiosk med vafler, toast og enkle smørbrød hver lørdag og søndag fra 11.00 til 16.00. I høst er de bare åpne om søndagen.

– Men du er hjertelig velkommen med din egen nistepakke, sier friluftsrådets folk.