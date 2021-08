Båt gikk på land ved Hafrsfjordbrua i natt - større leteaksjon igangsatt

Det er denne båten som angivelig skal ha kjørt på land ved Hafrsfjordbrua. Den eller de som var om bord er foreløpig ikke funnet.

Det ble natt til søndag satt i gang en større leteaksjon etter at en fritidsbåt kjørte på et skjær under Hafrsfjordbrua. Like før klokken 03.00 var det foreløpig ikke gjort funn av personene som var om bord i båten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden