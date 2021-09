Jenter ble skremt av mann i skjørt i Stavanger få dager før Tina ble drept

Advokat Stian Kristensen, som er den drapssiktede mannens forsvarer, ønsker ikke å kommentere påstander om blotting før politiet eventuelt konfronterer hans klient med dette.

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs er domfelt for blotting. I avhør har han også forklart at han blir opphisset av å gå i kvinneklær.

