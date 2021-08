Beredskapssjefen er bekymret: – Vi står foran et seks uker langt kappløp mellom smitten og vaksineringen

Mandag ble det bestemt at en tredje vaksinedose skal tilbys personer med nedsatt immunforsvar.

Norge ligger nå i toppen av listene over landene i verden med raskest økende smitte, ifølge beredskapssjefen i Stavanger. Torstein Nielsen er bekymret over utviklingen, og mener vi står foran et seks ukers kappløp mellom smitten og vaksineringen.

