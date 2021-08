Mann omkom i trafikkulykke i Etne

En mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke på E134 i Etne kommune .

Politiet opplyser at veien forblir stengt en stund.

Dette melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld:

Politiet fikk klokken 17.23 melding om en trafikkulykke med en norskregistrert lastebil på E134 øst for Etne i Etne kommune. Det var ingen andre kjøretøy involvert.

Føreren av lastebilen var en mann i tyveårene. Vedkommende er bekreftet omkommet. Pårørende er varslet.

Det var ingen passasjerer i lastebilen. Veien vil være stengt i en tid fremover i påvente av at undersøkelser som foretas på stedet samt berging av lastebilen. Anbefalt omkjøring er via FV5014 for personbiler. Tungtransport anbefales å kjøre via Bergen eller Stavanger.

– Politiet er i gang med undersøkelse for å klarlegge hendelsesforløpet. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkegruppen til vegvesenet er på vei til stedet, sier jourhavende jurist Erik Engløkk i Sør-Vest politidistrikt i pressemeldingen.