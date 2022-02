Niklas ble blind etter blind vold i Stavanger sentrum. Politiet etterforsket ikke saken – Jeg kjenner på bitterhet. Han var feig han som slo, sier 30 år gamle Niklas Johannessen Larsen. – Men det er ikke han som har sviktet meg.

Mot slutten av 2010-tallet ble helt nye dører åpnet for en ung mann. Niklas Johannessen Larsen er født med en øyesykdom, men hornhinnetransplantasjonen han gjennomgikk i slutten av tenårene var vellykket.

Nå så han godt på det høyre øyet. Det venstre øyet var fremdeles svakt. Ekspertene konkluderte med at det ville være for risikabelt å fikse på det venstre. Utbyttet ville ikke vært godt nok ved suksess i forhold til risikoen for at vondt skulle bli verre.

Uansett. Larsen var fornøyd. Nå så han godt nok til å kjøre bil, og jobbmulighetene ble mangedoblet.

Men så, helt plutselig, ble alt dette tatt fra ham.