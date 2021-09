Dobbeltdrapet på Storhaug: Sør-Vest politidistrikt får kritikk av Spesialenheten

Natt til 24. juni i fjor ble to personer drept i en loftsleilighet på Storhaug. Mannen som har erkjent å «ha forårsaket deres død» er den drepte kvinnens eksmann.

Spesialenheten for politisaker konkluderer med at politidistriktet har mangelfulle rutiner knyttet til behandling av besøksforbud. De to som krevde besøksforbud er nå drept.

