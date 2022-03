Åge Skjæveland er død

Minneord: Åge Skjæveland fra Ålgård er død, 72 år gammel. Han tapte kampen mot kreften.

Åge ble bokstavelig talt født inn i en tekstilfamilie – Skjæveland Strikkevarefabrikk – da han kom til verden i fabrikkbygningen på Skaret. Foreldrene var Astrid og Telmar Skjæveland. Åge var storebror til Toril og Rune.

På strikkevarefabrikken fikk Åge i ung alder lære seg faget gjennom aktiv jobbing i salg, produktutvikling og produksjonsprosesser. Det var vanskelige tider i den industrien både på 70- og 80- tallet da oljeindustrien vokste fram.

Åge spilte en sentral rolle i bedriften i denne perioden og var med på å sikre stabil drift også i mindre gode tider. Han overtok som daglig leder av bedriften da faren trakk seg tilbake. Bedriften fikk et skikkelig løft gjennom 90- tallet, med god hjelp fra OL på Lillehammer.

Bedriften begynte da med storstilt eksport av varer til mange land. Åge fikk gjennom dette arbeidet erfare og se mange deler av verden fra Las Vegas i vest til Japan i øst.

Åge har alltid vært opptatt av slekten sin, sine besteforeldre på Ålgård og Ravndal, sine foreldre, sine søsken og kompiser. Mormor og morfar på Ravndal ble ofte besøkt, det var spennende for Åge med dyrene og naturen. Der var han ofte, og både han og søsteren Toril ble godt tatt imot på Ravndal når moren og faren var på biltur i det store utland. På Ravndal fikk Åge interesse for dyr, spesielt sauer. Han var med morfaren til heis og fikk oppleve det spennende «heialivet» som barn. Dette førte også senere til at Åge selv anskaffet seg sauer som han «innlosjerte» i låven til en nabo.

Åge var veldig interessert i, og samlet som ung på fugleegg sammen med en god kompis. En god historie fra denne tiden er da han og en kamerat hadde funnet et sjeldent fuglereir, og noen eldre unger hadde fått nuss i at de hadde en hemmelighet. Den holdt de på, noe som førte til at de eldre ungene satte Åge og kameraten ut på en liten øy i Skotjernet og sa at der fikk de stå til de fortalte hvor reiret lå. Historien sluttet med at de ble funnet av far til kameraten etter at det ble mørkt, og slik forble det en hemmelighet.

Åge gjorde seg ferdig med skolegang på 60-tallet inkludert ett år på folkehøyskole på Sand, der Åge trivdes veldig godt og fikk mange nye venner. Han var stolt da han fikk sertifikatet og i 1968 overtok Telmar sin gamle Chevrolet. Det brummet godt når han tok av gårde i denne iført trange jeans, brylkrem, på jakt etter voksenlivet.

Fotballen har alltid vært en viktig del av Åges liv, spesielt på det sportslige, men også administrativt. Åge har spilt på alle aldersbestemte lag i ÅFK. Et av høydepunktene han likte å framheve, var kretsmesterskapet til klubbens guttelag i 1965. Åge spilte hele 312 kamper på A-lag. Han debuterte mot EIK i 1966. Sin siste A-kamp spilte han mot Bergens-laget Sandviken i 1982. Åge trente etter han la opp, både Frøyland og Varhaug. Han var også assistenttrener for hjemmelaget i datidens 2.divisjon. I de senere år gjestet Åge seniorklubben i ÅFK. Han la aldri skjul på at klubben burde bli i sentrum.

Åge var en ekte Liverpool-tilhenger, og var på veldig mange kamper i Liverpool sammen med kona Anita, søsken, barn, barnebarn og kompiser. At Åge var lidenskapelig opptatt av favorittklubben, så vi tydelig i den flotte røde kisten.

Åge fikk en stor familie, ble bestefar før han var 40 og oldefar før han var 60.

Åge og hans nåværende kone Anita giftet seg i 2001. Hun beskriver sin kjære som en familiens mann, sterk, omsorgsfull og trygg. Han var ungdommelig, og vernet om alle han hadde kjær, genuint interessert i andre mennesker. Ekteparet reiste mye og var åpne for nye kulturer. Begge var glade i friluftsliv og gåturer. Åge var i en periode treningskontakt for Jæren DPS- frisklivsentralen. Han gikk ukentlige turer med personer som trengte hjelp til å endre egen livssituasjon. Åge var samfunns- og politisk engasjert.

Han hadde stort nettverk av nære gode venner, fra distriktet og selvsagt også lokalt på Ålgård.

Den siste tiden var Åge klar for å «reise hjem».

Mange vil savne Åge, men sårest er savnet hos kona Anita og resten av den store familien.

For ÅFK Seniorer,

Ole Sivertsen og Eddie Vigesdal