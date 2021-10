Én måned siden gjenåpningen – slik har det gått

Én måned har gått siden meteren, klemmeforbud og reiserestriksjoner ble lagt på hylla. Gjenåpningen var etterlengtet, men hvordan har det egentlig gått? – Bedre enn forventet, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Det var eventyrlig stemning i Stavanger da koronaen ble avblåst 25. september, men hvordan har det egentlig gått?

Pernille Filippa Pettersen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I september sto en rørt statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie foran et spent pressekorps. Budskapet denne dagen var ikke nye restriksjoner, smittebølger eller anbefalinger, men det motsatte.

For første gang på 18 måneder sto folk tett, det var lov å klemme igjen, og Fargegaten i Stavanger ble omgjort til et stort dansegulv.

– Da vi så at gjenåpningen ville komme, var bekymringen hos oss som jobber med smittevern stor. Men det har ikke gått så galt som det kunne gått. Egentlig har det gått ganske bra, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune Ruth Midtgarden.

Men betyr det at pandemien er over? Hvor mange blir egentlig smittet nå? Er det innlagte på sykehus? Og hvor syke blir de smittede?

Vi har sjekket!

I uke 35 var det en smittetopp nasjonalt. I de påfølgende ukene har det vært en nedgang i antall smittetilfeller, som har flatet ut de siste to ukene, opplyser smittevernoverlege på Stavanger universitetssjukehus Lars Kåre Kleppe.

Store endringer i kommunenes teststrategi gjennom høsten har også påvirket smittetallene noe. Ifølge FHIs ukerapport blir ikke alle smittetilfeller registrert, fordi ikke alle med positiv selvtest følger anbefalingen om å ta en PCR-test for bekreftelse.

– Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. Vi har en følelse for hvordan situasjonen er, men vi kan ikke vite helt sikkert. Det gir oss likevel en føring, forklarer Midtgarden.

Stavanger hadde 352 smittetilfeller i september. Siden gjenåpningen 25. september og frem til 22. oktober, er det registrert 126 smittetilfeller. Ifølge kommunens nettsider ligger antall tester per dag på mellom 70 og 200.

– Antall smittetilfeller er som forventet. Få henter gratis hurtigtester hos kommunen - noe som overrasker oss. Det er godt mulig at flere kjøper selv på apotek. Vårt inntrykk er at det er mye forkjølelse, og da kan folk benytte seg av gratis hurtigtest.

Midtgarden opplyser at det var en økning i antall smittetilfeller forrige uke.

– Tidligere har det vært rundt 3–4 tilfeller per dag. I Forrige uke var det 6–7. Det er en liten økning.

I Sandnes har det vært langt færre smittetilfeller. I perioden 25. september til 25. oktober testet 53 positivt for koronaviruset.

– Utviklingen er som forventet. Vi ser to ting: Andelen som tester seg går ned og andelen med ukjent smittevei går opp. En naturlig forklaring er nedjusteringen av smittesporingen og at færre tester seg med PCR. Vi har dårligere oversikt nå enn tidligere, sier kommuneoverlege i Sandnes Hans Petter Torvik.

På teststasjonen på Klepp testet 550 personer seg for koroanviruset i uke 41.

– For noen få måneder siden testet vi flere enn dette på en dag. Men alt i alt er dette som forventet. Jeg er spent på hvordan utviklingen blir fremover.

For Rogaland totalt var det 1441 smittetilfeller i august. 869 i september og 463 i oktober.

– I Stavanger universitetssjukehus (SUS) sitt opptaksområde, som er kommunene i Sør-Rogaland, var det en dobling i positive tester forrige uke (uke 42), sier smittevernoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe.

Storbritannia har hatt en kraftig økning i antall koronasmittede, og deltavarianten er nå den dominerende i landet. Det har også nabolandet Danmark. I Norge har 67 kommuner stigende smittetrend, ifølge VGs statistikk.

– Flere land vi sammenligner oss med har hatt en smitteøkning nå. Det ser vi også nasjonalt, sier Kleppe.

16. oktober testet 334 personer positivt for koronaviruset i Norge. 22. oktober er antallet smittede på ett døgn 748.

– En forklaring er gjerne at det blir kaldere ute, vi er mer innendørs og at vi er tettere på hverandre. I tillegg er det færre innreiserestriksjoner og større sjanse for importsmitte, forklarer Midtgarden.

Nasjonalt er 121 personer innlagt på sykehus om følge av covid-19 mandag 25. oktober. 31 er innlagt på intensivavdeling og 13 får respiratorbehandling.

Svært få var innlagt på norske sykehus med koronasykdom i august, men i månedskiftet august/september ser man en liten økning. Siden 1. september har antall innlagte variert mellom 85–130.

På Stavanger universitetssjukehus har det vært 18 korona-innleggelser siden 1. september. Ingen har trengt pustehjelp via respirator. Det har ikke vært noen koronadødsfall på sykehuset i perioden.

– Nasjonalt så man en tydelig overvekt av uvaksinerte som var innlagt med koronaviruset. Nå har det jevnet seg ut og ser ut til at halvparten er vaksinerte og halvparten ikke er det, sier overlege ved SUS Olav Lutro.

Han forklarer at liggetiden hos de vaksinerte har gått betydelig ned, færre trenger intensivbehandling og færre dør som følge av koronasykdom.

– Det forteller oss at vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom og død, men ikke like godt mot smitte.

– En økning i smittetilfeller gjør at sannsynligheten for at flere trenger innleggelse øker. Vi forventer noen flere innleggelser, men situasjonen er ganske stabil, sier Kleppe.

Midtgarden opplyser at det er vanskelig å vite sikkert om det er mye villsmitte. Foreløpig ser det ikke slik ut.

– Vi kan ikke være helt sikker på at alle smittede tester seg med PCR. Og da kan vi ikke vite helt sikkert hvor mange som er smittet. De som tar en PCR og får positivt svar, blir kontaktet av oss. De som får positiv hurtigtest skal ringe oss selv. Da får de råd om hvem de skal varsle, slik at de kan smittespore selv. De som jobber i helsevesenet sporer vi, sier Midtgarden.

Hun mener husstandsmedlemmer til en smittet i stor grad blir smittet, selv om de er vaksinerte.

– De fleste har få symptomer.

Midtgarden opplyser at det tidligere i høst var det en del smitte blant barn og unge i forbindelse med skolestart, men at dette har flatet ut.

– Smitten er spredt utover. Også i alder. Det har ikke vært sentrert til ett sted eller en gruppe. Vi har hatt noen klynger med smitte. Gjerne knyttet til ulike husstander, men ingen smitte som har gått ut av kontroll.

Kleppe mener det er litt tilfeldig om det oppstår en klynge med smitte.

– Dukker det opp en superspreder på et stort arrangement kan man risikere et utbrudd, men det har man ikke sett så langt. Når flere er vaksinert vet vi at viruset vil finne de vaksinerte med dårlig beskyttelse.

– Er pandemien over?

– Nei. Så lenge det er koronasmitte i verden må vi forholde oss til pandemien. Den er ikke over, sier Midtgarden.

– Det viktigste budskapet nå er at folk må holde seg hjemme hvis de er syke og varsle sine nærkontakter, slik at de kan ha lav terskel for å teste seg, sier Torvik.

Disse er intervjuet i saken:

Hans Petter Torvik Kommuneoverlege i Sandnes kommune.

Ruth Midtgarden Smittevernoverlege i Stavanger kommune.

Olav Lutro Smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus.

Lars Kåre Kleppe Smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus.