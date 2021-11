Strand: – Wirak er redd folke­meningen i For­sand

– Stanley Wirak er tydeligvis redd for resultatet av en folkeavstemning i Forsand, sier Irene Heng Lauvsnes (H), ordfører i Strand. Dette avvises av Sandnes-ordføreren.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak og Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes skal møtes igjen hos Statsforvalteren 15. desember.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes er kritisk til måten Sandnes-ordfører Stanley Wirak håndterer søknaden om grensejustering av Forsand til Strand.

– Stanley nekter å avholde folkeavstemning med mindre det også avholdes folkeavstemning i Strand om Kolabygda – og om Forsand skal gjenoppstå. Dermed gjør han denne saken til noe det ikke handler om. Det er merkelig at han mener at folkeavstemning bare er en god metode hvis Strand gjør det samme i Kolabygda. Dette viser at han ikke tør spørre hva folk i Forsand egentlig mener. I stedet forsøker Stanley å gjøre dette til en omkamp om Preikestolen og Kolabygda, der det allerede har vært to folkeavstemninger og flertallet ville til Strand. Jeg lurer på om Stanley har det politiske flertallet i Sandnes i ryggen. Er det virkelig ikke flertall i Sandnes for at innbyggerne i Forsand skal få bestemme sin egen framtid gjennom en folkeavstemning? spør Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes.

– Fullstendig snudd på hodet

Kommunene krangler. Derfor har Statsforvalter Bent Høie bestemt at det blir opinionsundersøkelse, ikke folkeavstemning i Forsand og ingenting i Kolabygda.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) avviser kritikken fra Strand.

– Dette er å snu saken fullstendig snudd på hodet. Jeg er ikke redd, det er de andre som er redde. Vi ønsker folkeavstemning, men Strand sier nei til å la folk bli hørt. Det er statsforvalteren som sier at han vil ha en meningsmåling. Jeg forstår hans dilemma og beslutning. Når ordføreren i Strand nekter folkeavstemning for å høre meningen fra folket på nordsida av Lysefjorden (Kolabygda), så kan han ikke tvinge Strand. Synd at hun ikke bryr seg mer om at alle initiativ skal tas på alvor og at de skal få si sin mening. Jeg må bare beklage at Strand-ordføreren blokkerer et godt opplegg og må derfor bare ta statsforvalterens beslutning til etterretning, sier Wirak.

Han synes det er uverdig at Strand-ordføreren blander seg inn i hvordan Sandnes hører innbyggerne. Wirak påpeker at det har vært opinionsundersøkelse før i Forsand, med flertall for Sandnes.

– Aksjonsgruppa sier nå at dette ikke var godt nok. Det er mulig vi tar en folkeavstemning i tillegg hvis ikke den nye opinionsundersøkelsen er klar nok, sier Wirak.

Godtar opinionsundersøkelse

Rolf Magne Haukalid er leder i aksjonsgruppa som vil til Strand.

– Wirak er åpenbart redd for folkemeninga i Forsand. Å trekke inn Kolabygda i dette er en avsporing, kun egnet til å skape forvirring. Det samme gjelder spørsmålet om Forsand som egen kommune. Men det er vel det ordføreren i Sandnes ønsker. Innbyggerne i Forsand bør merke seg at ordføreren deres ikke vil la dem få si hva de mener gjennom en folkeavstemning, slik innbyggerne i Kolabygda fikk mulighet til da flertallet der valgte Strand. Wirak kan ikke skyve dette ansvaret over på Strand, sier Haukalid.

Tidligere har aksjonsgruppa sagt at det uansett utfall er viktig at Forsand-samfunnet kommer seg videre etter endelig avgjørelse og kan få ro. Og at dette er bare mulig hvis alle på Forsand får sagt sin mening gjennom en folkeavstemning og dette blir tatt til følge.

– Slik saken nå har utviklet seg, har vi forståelse for at Statsforvalteren går for en opinionsundersøkelse. Aksjonsgruppen tar derfor Statsforvalterens løsning til etterretning, og vil gi vårt bidrag til at prosessen videre blir gjennomført på en tilfredsstillende måte, kommenterer Haukalid, som er tilfreds med at statsforvalteren konstaterer at det bare er spørsmålet om grensejustering av Forsand-delen av Nye Sandnes som er aktuelt nå.

Kjersti Seldal Nordnes fra Kolabygda er blant dem som står bak søknaden om grensejustering fra Strand til Sandnes. Hun påpeker at det eneste statsforvalteren har sagt at det ikke skal være en opinionsundersøkelse i Kolabygda.

– Vår sak er pågående, i likhet med den andre saken. Det er dette vi har fått beskjed om. Kan hende begynner de bare i en ende og tar oss etterpå, sier Nordnes.