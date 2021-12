Marcus (8) er koronasmittet. Det var ikke åpenbart for noen. Så ble det for første gang masse­testing på skolen

– Jeg følte meg ikke dårlig, sier Marcus (8). Han er koronasmittet og ved godt mot. Smitten hadde nok ikke blitt oppdaget hadde det ikke vært for skolens massetesting.

Smittevernoverlegen bestemte at alle elevene på Nylund skulle testes for korona. Skolen sendte ut 3000 hurtigtester på en formiddag. Marcus (8) var frisk, men testsvaret viste korona. Moren tror ikke de hadde oppdaget smitten hvis det ikke hadde vært for smittevernoverlegens tiltak.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden