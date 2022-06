Ole Vik er død

Ole blei født og vokste opp i Gamlevegen på Hinna i lag med foreldra, Jens og Ragna, storesøstrene Kari og Oddbjørg og vetlebror Magne. Bygdesamfunnet Hinna var ein fin plass å vokse opp med kort veg til fritidstilbod på Jåtten ungdomslags Idun, kort veg til skule, til idrettsaktivitetar og til bedehusa Kinahuset og Betlehem. Barna hadde ein god og trygg oppvekst, og då faren, Jens Vik, var statstilsett, var familien sikra inntekt i dei vanskelege mellomkrigsåra.

På Hinna fekk far fleire kameratar og vennskap som varte livet ut. Flokken bestod av Henning Mæland, Njål Nordheim, Roald Visted Thu, Odd Hatløy, Jan og Helge Fosse. Desse hadde sosial omgang heile livet ut, og far kom til å overleve dei alle.

Etter folkeskulen starta Ole på Stavanger katedralskule, og han avslutta realskulen sommaren 1945. Resultata var sånn midt på treet. Han hadde nok ikkje så stor interesse for faga, og han vart dreng på Hetland kommunegard på Hinna ein periode før han vinteren 1946/1947 var elev på Hjelmeland håndtverksskule. Faren, fylkesagronomen, ville at sonen skulle utdanne seg innan landbruk, men slik blei det ikkje. Sonen Ole søkte befalsutdanning, og kom inn, men han meldte forfall fordi han skulle delta i JR-NM i friidrett i spydkast. På heimvegen tok han sjansen og hoppa av toget og møtte opp på befalsskolen på Gimlemoen i Kristiansand. Han ville gjerne gå på befalsskulen, og leiinga viste forståing for at han ville delta NM, og dei tok han opp som rekrutt. Ole fortsette og utdanne seg gjennom forsvaret, og han avslutta Statens gymnastikkskole, militærlinja i 1952. Etter endt pliktteneste som idrettsbefal, mellom anna i Tysklandsbrigaden, gjekk han ut av forsvaret og vart gymnastikklærar i Larvik. Seinare tok han utdanning som formingslærar på Notodden.

Han var framleis rulleført i hæren som vernepliktig offiser, til slutt med grad som major. Han vart tilsett ved nybygde Hetland høgre skole i 1959. Familien har fått mange fine tilbakemeldingar frå tidlegare elevar om at han var ein flink og blid lærar.

Han hadde god oversikt, og noteringar frå «Vannassen rundt», har sidan blitt til nytte i forskinga til Leif Inge Tjelta ved UIS. Far praktiserte vinterfriluftsliv med overnatting i snøhole i lag med elevane heilt til han gjekk med pensjon.

På Statens gymnastikkskule la han merke til ei sprek larviksdame, Anna Marie Nilsen. Dei to vart eit par, og feira bryllup i Larvik 17. april 1954. Etter kvart kom det fire avkom, og familien vart etter kvart busett på Eikeset. Sidan har 12 barnebarn kome til og i tillegg til 10 oldebarn.

Ole Vik var ein aktiv person. Sykkelen var prioritert køyretøy både til arbeid og ande aktivitetar. Han var til hjelp for faren med røkt av bier og stell av hagen, i tillegg dyrka han eigen hage. På fritida dreiv han med mellom anna med orientering, skyting, og som pensjonist bygde han verkstad for å drive med trearbeid. Han hjelpte også andre gjennom frivillighetssentralen og han var aktiv på dugnadar i Stavanger turistforeining, medlem i Jåttå historielag og Norske Reserve-offisers foreining.

Ole hadde både barn og barnebarn med på turar både sommar og vinter. Han lærte dei symjing, orientering og skiferdigheit. I lag har dei hatt mange fine turar til hytter som er eigd av Stavanger turistforening. I kyrkja på Hinna kunne barnebarna fortelje om ein omtykt bestefar som hadde tatt dei med på mykje. Mellom anna vart nokre av dei fotografert ute på Kjeragbolten i lag med bestefaren. Den nye generasjonen med bestefedre har gjeve lovnad på å ikkje ta barnebarna med ut på Kjeragbolten. Etter talane spelte organisten songen til Odd Nordstoga, «Ein farfar i livet skulle alle ha».

Ole Vik fekk ein lang, aktiv alderdom. Han løpte orientering, stelte hagen, dreiv med treskjering, reiste til USA og besøkte avkom utanlands i Dubai og Spania og innanlands i Trondheim og på Hellesylt.

Siste delen av livet sitt budde Ole Vik på Frue Aldersheim og på Vågedalen gamleheim. Då budde han sentralt på Hinna, og han kunne gå rundt på gamle, kjente trakter. Der helste han på alt og alle, frå barna i barnehagen til andre han møtte. Dei yngre med treningsdrakt, med Hinna på ryggen, fekk også lære seg Hinnasangen av far. Under minnesamværet vart Hinnasangen – «Hinna de e klubben det…..» sjølvsagt sunge.

Ole Vik var ein person med integritet – han levde som lærte. Han var ærleg, nøysam, hjelpsam mot alle, haldt seg i form og han var oftast svært positiv.

Etter kvart som han trengde hjelp og pleie viste han takksemd for støtta han fekk. Natta han døydde takka han igjen også for eit dei var så snille og hjelpsame. Ole Vik vart gravlagt i treningsdrakta som var ei gåve frå barnebarna med logoen, «Sponsa av barnebarna» på ryggen. Det fortel mykje om personlegdomen hans.

For familien, Jens Vik