Stavanger: Dobling av utdelte koronatester

Fra i dag, onsdag, er det mulig å teste seg ut av karantene. Dette har ført til en dobling i utlevering av koronatester på få dager.

Stor pågang for å få koronatester etter at reglene for karantene og testing ble endret natt til onsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Søndag delte Stavanger kommune ut 6723 hurtigtester. Tirsdag var tallet oppe i 14.920.

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden sa til Aftenbladet tirsdag kveld at kommunen har rikelig med tester.

– Hvor lenge testene varer, kommer an på hvor mange som trenger å teste seg. Midtgarden sier at myndighetene har delt ut rikelig med tester, men at det etter hvert kan oppstå forsinkelser med levering, noe som igjen kan føre til at mengden tester kommunen har tilgjengelig til utdeling kan variere.

De som har symptomer og de som har smittede i husstanden vil bli prioritert dersom kommunen må foreta en prioritering. Det er myndighetene som har satt kriteriene.

– Foreløpig trenger vi ikke prioritere strengt. Det er nok til de som trenger, sier Midtgarden.

Natt til onsdag trådte følgende regler i kraft når det gjelder karantene og testing:





Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem

Høye smittetall

Tirsdag testet totalt 804 personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Åtte av ti PCR-tester var positive.

I Sandnes testet i alt 384 personer positivt for viruset tirsdag.