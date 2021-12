Snur og kjører i motgående kjøreretning: - Spinnhakke gale

Trodde du at biler som snur i tunneler med én kjøreretning er sjelden kost for politiet og Vegtrafikksentralen? Tro om igjen! Her får du første episode av Trafikksentralen, sesong 15!

I romjulen får du fire ferske episoder av Trafikksentralen!