Dette er Lowdown i 2003, et metalband fra Rogaland, klar for sin første spillejobb. I fjor tjente to av disse karene rundt 10 millioner kroner hver – på hver sitt nye felt. Bak fra venstre: Kenneth Varhaug Soares (gitar), Stefan Kønigsberg (trommer) og Tom A. Furenes (gitar). Foran: Leo Moracchioli (vokal) og Pål Jakobsen (bass).