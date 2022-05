Røsket opp alle tulipanløkene i Bjergstedparken

For noen holdt det ikke at Stavanger kommune delte ut gratis tulipanløk fra kasser fire steder i byen. De røsket like godt opp tulipanløker fra bedene i Bjergstedparken selv.

Slik så bedet i Bjergstedparken ut etter at noen hadde renset det for tulipanløker i løpet av natten.

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Stavanger kommunes utdeling av gratis tulipanløk endte med at alle tulipanløkene i Bjergstedparken ble røsket opp direkte fra bedene i løpet av natten.

Dette skriver Stavanger kommune på sin Facebook-side om erfaringen:

«Jaaaaavel! Vi forsøkte oss med denne muligheten til å hente gratis tulipanløker fra kasser ved kommunale bed. Og jo da, det ble veldig populært. Tirsdag morgen sto folk klare klokka sju for å få seg tulipanløker som kommunens folk tok opp fra bedene ved Torget. Nå er det tomt. Men i Bjergstedparken har noen vært ute i nattens mulm og selv nappet med seg alle tulipaner og løker rett fra bedene. Det ble et sørgelig syn. Så da lærte vi det, at vi ikke lenger kan ha henting av tulipanløker fra der vi tar dem opp.

La alle typer blomster stå i fred i alle bed, så skal vi gi beskjed når det er løk å hente fra kommunens utelager i Paradis.»

Oppdatert henteinfo: www.stavanger.kommune.no/tulipan.

Aftenbladet skrev om tulipanløkutdelingen før helgen. Der forklarte Stavanger kommune at tulipanløk vanligvis blir til kompost etter at den har blomstret i kommunale bed i Stavanger sentrum.

Når tulipanløkene skulle tas opp for å gi plass til sommerblomster i bedene, tilbød kommunen folk å ta med seg pose og hente tulipanløk selv på tre steder i byen: Ledaal, Torget ved SR-Bank og i Bjergstedparken.

Mange møtte opp ved Domkirkeplassen med poser som de fylte opp med gratis tulipanløk.

Kommunens folk skulle selv ta opp løken og legge den i kasser på de aktuelle stedene. Og tulipanentusiastene kom og fikk tulipanløk fra kassene og tips om hvordan tulipanløkene skulle håndteres til neste vår.

Men kanskje var etterspørselen større enn tilbudet. For noen klarte ikke å vente til kassene var fylt opp. Og dermed forsvant det tilbudet i Stavanger sentrum.