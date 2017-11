Varsler flere kontroller av piggdekk

Tirsdag gjennomførte Statens vegvesen piggdekk-kontroll i samarbeid med Stavanger parkering. Kontrollen ble gjennomført ved Brustadbua på Tjensvoll, og 50 biler ble sjekket. 23 av disse hadde ikke betalt piggdekkavgift.

Dermed ble det 17.250 kroner i straffegebyr på under to timer. Hver bilist betalte 750 kroner.

Like gebyrer i alle byer

– Resultatene er nedslående når omtrent halvparten av de kontrollerte ikke hadde betalt avgift for bruk av piggdekk, sier Johanne Elise Reianes i Statens vegvesen til Rogalands Avis.

Gebyr for bruk av piggdekk i Stavanger kommune ble innført fra 1. november. Stavanger har i perioder om vinteren dårlig luftkvalitet, og bruk av piggdekk bidrar til dette. I andre byer har et slikt gebyr ført til at flere kjører piggfritt. Det har ført til mindre svevestøv i lufta, i følge Stavanger kommune. Fra før har Trondheim, Bergen og Oslo innført et slikt gebyr. Gebyret er samme beløp i alle byene.

Gebyret kan innløses på flere måter.

Det koster 35 kroner per dag, eventuelt 450 kroner for en kalendermåned eller 1400 kroner for hele vinterperioden. Mer informasjon om avgiften finner du på Stavanger kommunes hjemmesider.

Varsler flere kontroller

Tirsdagens kontroll var den første av sitt slag etter at avgiften ble innført.

– Piggdekkavgift er nytt i Stavanger så vi hadde vel ingen spesielle forventninger til kontrollen, men det var litt overraskende med såpass mange gebyr på så kort tid, sier Reianes.

Nå varsler Statens vegvesen flere piggdekk-kontroller fremover.

– Det kommer til å bli flere kontroller fremover i samarbeid med Stavanger Parkering, sier Reianes.