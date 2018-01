Slik gikk det da 80 kjøretøy ble stoppet på Sokn

80 kjøretøy ble stoppet, og 23 av disse ble nærmere kontrollert da Statens vegvesen hadde kontroll ved kontrollstasjonen på Sokn i dag. Totalt fem kjøretøy fikk bruksforbud.

Det ble kontrollert kjøre -og hviletid, vekt, lastsikring, farlig gods-transport og dokumenter. Tre av bruksforbudene ble gitt på grunn av overlast, og to bruksforbud ble gitt på grunn av manglende dokumentasjon på transport av farlig gods.

De hadde i tillegg en vinterutrustningskontroll, som viste at en lastebil ikke hadde med riktig antall kjettinger.

80 kjøretøy ble vektkontrollert, hvor tre hadde overlast og fikk gebyr. De måtte avlaste til tillatt totalvekt før videre kjøring.

Ny kontroll i kveld

Mellom 16.30 og 21.00 i kveld ble det utført ny kontroll, hvor 14 kjøretøy ble videre valgt ut for ytterligere kontroll.

Her fikk en sjåfør et gebyr på 500 kroner for å kjøre uten å ha med vognkort.

To sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av for dårlig sikring av last, og måtte laste om før videre kjøring.

LES OGSÅ OM ANDRE KONTROLLER: