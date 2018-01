Utdanningsdirektøren slår alarm: For dårleg tilbod til elevar som treng ekstra hjelp

SKULE: – Me veit at dei som treng ekstra hjelp, ikkje får god nok hjelp. Hjelpa kjem for seint i gong og er for dårleg. Det viser både tilsyn, klagebehandling og forsking, seier Sølvi Ona Gjul som er utdanningsdirektør i Rogaland.