Lastebil med henger kjørte seg fast på Ganddal

Lastebilen ble slept løs av Viking ved 09.30-tiden og klokka 10.10 melder politiet at veien er åpen for ferdsel og at togene går som normalt.

Det var i 08.00-tiden mandag morgen at en lastebil på med henger kjørte seg fast i undergangen i Kvernelandsvegen på Ganddal.

Broa er 3,7 meter høy, mens kjøretøyet er 4,2 meter høyt, ifølge Viking redningstjeneste på stedet.

Camilla Bjørheim

Camilla Bjørheim

Uhellet skjedde i feltet i retning Kverneland. Politiet opplyste klokken 08.15 at trafikken stod i Jærvegen fra Åsedalen til E39.

Kan velte

Førerhuset var kilt fast under broen, men det er ikke meldt om personskader.

– Kvernelandsvegen stenges fra rundkjøringen på Jærvegen grunnet fare for at hengeren kan velte, meldte operasjonsleder.

Camilla Bjørheim

Togleder varslet

Politiet opplyste i 08.30-tiden mandag morgen at togleder var varslet om trafikkuhellet.

Fører av vogntoget, en 46 år gammel mann, har fått sitt førerkort beslaglagt og bragt til politistasjonen for avhør.