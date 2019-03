Tenåring i narkorus lå og sov ute

En gutt i tenårene lå og sov ute på Jæren. Han ble vekket av politiet natt til lørdag og fremsto som ruset på narkotika. Omtrent samtidig innrømmet to menn bruk av narkotika og to andre ble tatt for bruk og besittelse i Stavanger.