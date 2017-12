Dette var det sjuende året Wirak tente grana og det er en velkjent sak at teknikken ikke alltid har vært på lag med ordføreren. Dette gjorde Wirak et vittig poeng ut av da han latet som om han måtte skru på bryteren to ganger før lyset kom på.

Selve programmet rundt tenningen av julegrana varte rundt 30 minutter. Det var både korsang, allsang og musikk fra Elim Brass.

Sangene som ble sunget, var: Glade jul, Et barn er født i Betlehem, O jul med din glede og Deilig er jorden.