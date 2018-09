Raser mot utbygging i Sandnes

Nabo Rolf Eide er bekymret over fremtidstankene til Sandnes-politikerne om de onsdag vedtar områdeplanen for AuN5 ved Tronsholen i utvalg for byutvikling. - Politikerne ødelegger sykkel- og gangsti-mulighetene om de går for denne planen, mener han.