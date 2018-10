Hun var gjest i Aftenbladets sending om de nye bomringene, og sa:

– Det at vi er i gang med ny bomring er krevende for mange som gjerne må legge om sin hverdag, og så er det krevende for oss politikere som har gjort vedtak over lang tid og så for det vi har vedtatt, sier Ege Tengesdal.

– Vi gjør dette for å få bedre framkommelighet for alle, og håper også at det vil bidra til å få et bedre bymiljø på Nord-Jæren, sier Ege Tengesdal.

Se hele intervjuet med henne i vinduet over.

Hele sendingen: