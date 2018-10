Opp mot 90 mm regn på vei

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå for Ryfylke det neste døgnet.

– Det er der det kommer mest nedbør, det vil si 70–90 mm nedbør fra natt til tirsdag og fram til natt til onsdag, sier Marit Berger, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Det blir grått og vått i Stavanger og lenger sør også.

– Men det er litt lenger nord at de største nedbørsmengdene kommer. For Stavangers del er det første del av tirsdagen som blir våtest. Ut over dagen avtar nedbøren, og etter hvert blir det opphold, sier Berger.

Onsdag og torsdag, derimot, gjør temperaturen et lite byks.

– Vinden dreier til sørøstlig retning. Da blir det gjerne litt bedre vær. Vi kan få temperaturer på 15–20 grader. Det ser bra ut, men er litt høyere enn normalt. Oktober kan variere veldig, sier hun.

Fredag og lørdag skyer det til igjen.

– Det blir mer skyet og nedbør. For uteaktiviteter i høstferien er det lurt å satse på onsdag og torsdag. De andre dagene egner seg mer til innendørsaktiviteter, eventuelt går det an å kle på seg regntøy, sier Berger.