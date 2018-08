Direkte på Aftenbladet! Den store bompengedebatten

Leif Arne Moi Nilsen fra Frp har vært med på å starte et opprør mot bompenger og rushtidsavgift, selv om bompakken for Nord-Jæren for lengst er vedtatt i Stortinget, og de nye bomstasjonene er i ferd med å bli satt opp.

Frykten for at Folkeaksjonen mot bompenger skal få enda mer vind i seilene har gjort at Frp, som har stemt for bomringen i Stortinget, satser på å blåse nytt liv i partiets image som dem som er mest imot.

Torstein Tvedt Solberg sitter på Stortinget og har vært med på å vedta bomringen. Også i Arbeiderpartiet er det et stemningsskifte på gang, og i Rogaland har lokallag vedtatt at bompenger er usosialt og urettferdig. Men er det ikke for seint å gjøre noe nå?

Erlend Kristensen fra MDG i Sandnes er heller ingen varm tilhenger av bompenger, men er svært interessert i å begrense trafikken og få mer miljøvennlige løsninger på plass. Hvordan forklare dette til rogalendinger som elsker bilen sin?

Vi skal også treffe Sigurd Sjursen, aksjonsleder for de mange demonstrasjonene mot bomringen som er gjennomført og planlagt den kommende tiden.

Dette blir garantert en debatt med høy temperatur og friske meldinger. Følg debatten direkte på aftenbladet.no fra klokken 11 torsdag, eller se den i opptak etterpå. Programleder er Harald Birkevold, kommentator i Stavanger Aftenblad.