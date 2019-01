Nyttårstalen i Sola: - Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser

Kjære alle sammen,

takk for at dere er her. Det er godt å få være sammen med dere på årets første dag!

Depresjon og angst

Noen ting er vanskeligere enn andre å snakke om. Psykisk helse er en av dem. Det er vanskelig å forstå. Du kan se så frisk ut. Men føle deg helt elendig. Ikke vondt i foten, armen eller ryggen. Men vondt i psyken.

Depresjon og angst kan ta over kontrollen. Selv de enkleste, hverdagslige gjøremål blir uoverkommelige. Når det å bestille en frisørtime oppleves som å gå i TV-sendt debatt, og det å hente avisen i postkassen blir som å bevege seg inn i en krigssone, med livet som innsats, da er vi ikke der vi ønsker å være.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er depresjon en av de vanligste årsakene til sykdom i verden. Vi vet også at dette har store utslag i fravær fra jobb.

Er dette noe nytt? Eller er vi blitt så gode til å kjenne etter hvordan vi har det? Det tror jeg ikke. Men jeg tror vi er på vei mot å bryte ned et tabu. Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser.

Og jeg VET at i Sola har vi gode verktøy for å ta tak i dette. Vi startet i 2017 et pilotprosjekt som heter Rask psykisk helsehjelp, med støtte fra Helsedirektoratet. Dette er et gratis tilbud til de som opplever stress, belastninger, angst eller depresjon av mild til moderat grad. Her er det veldig kort ventetid, noe som kan bidra til at det vanskelige ikke gror seg fast før du får hjelp.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud vi satser videre på. Vi ser at det å være tidlig ute har stor verdi i folks liv. Å tilby hjelp idet folk selv innser at de ønsker hjelp, er noe som kan bidra til at snøballen ikke får rullet seg for stor – for det kan lett balle på seg når den først er i gang.

Åtte år som ordfører

Da jeg startet som ordfører her for snart åtte år siden, var det 23.350 innbyggere i Sola. I dag teller vi 26 499 fine solabuer. Det er en økning på over ti prosent. Som er en naturlig utvikling, hvis man legger til grunn at Sola jo er blant de aller fineste plassene det går an å bo.

Vi vet jo at helt tilbake i vikingtiden bodde det folk i Sola. Det er jo ikke alt vi vet om vikingtiden, men en ting er sikkert, de hadde relativt god plass på den tiden. Noe som innebærer at de kunne velge og vrake i tomter og områder. Så Sola var altså populært allerede da.

Det er mye som er ufattelig fint her i Sola. Folkene, naturen, satsingen på idrett, skolene. Men altså, sentrum. Sentrum har ikke fått nok oppmerksomhet og innsats de siste årene. Vi har bygget Solasplitten, skytehall, skoler og mye mer.

Men sentrumsutviklingen har nesten stått stille. Nå er vi klare for å ruste opp Sola sentrum. Det er massevis av planer på blokka. Og mye av byggingen er i gang. Vi får et flott, moderne sykehjem, et veinett som skal gjøre sentrum mer tilgjengelig og lettere å finne frem i, et torg og et rådhus. Sentrum skal ikke bare være et sted vi stopper for å handle, det skal også være et sted å være. Et sted vi har lyst til å være. Et sted å være sammen.

Mye byggeaktivitet

Det bygges flere steder i kommunen nå. Ett av de mest spennende byggene er det nye bygget hvor Atea skal holde hus, det er også vinner av årets Byggeskikkspris. Blant annet er det et bygg som skal lage mer energi enn det bruker. Det er omtalt som, hold dere fast, verdens smarteste bygg. Nå skal ikke jeg garantere for det, men det er uansett utrolig stas at når noen velger å sette opp slike bygg, så er det akkurat hos oss. Kanskje er det det at vi i Sola er gode på å snu oss rundt. Vi tenker nytt der det er rom for det.

I Sola kommune har vi modige ledere og modige ansatte. I vår ble vi, som én av tre kommuner, nominert til Innovasjonsprisen, som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men vi jobber jo selvsagt med å bli bedre. Kjappere, mer nøyaktige og tilpasset behovene til innbyggerne. Vi jobber mye med å tenke nytt i kommunen, og en av de nye løsningene vi startet i 2018 er muligheten for å bestille time hos en saksbehandler på nett, akkurat som du kan bestille en frisør- eller tannlegetime. Da kommer vi et skritt videre, takket være teknologi og at vi ser nye måter å imøtekomme innbyggerne på. Vi ønsker alltid å strekke oss for å bli bedre.

Jeg vil gjerne takke rådmannen og de ansatte i kommunen for arbeidet de har lagt ned i året vi nå legger bak oss. Det er jobbet mye med omstilling de siste årene, og det er ingen dans på roser. Men det virker. Og vi ser den jobben dere gjør, og det legges merke til, også utenfor kommunen.

Mye kjekt og folkefest

Vi fikk i sommer tiende plass i Kommunebarometeret som rangerer alle landets 422 kommuner. Barometeret måler tjenestene som blir levert, i tillegg til at det ser på økonomien. Det viser at selv om vi har måttet tilpasse oss et mye lavere inntektsnivå, er vi fremdeles i stand til å levere bedre og levere på et svært godt nivå sammenlignet med resten av Kommune-Norge.

Det skjer mye kjekt i Sola, i sommer var det folkefest i Tananger, havna var fylt opp av flotte skuter og glade folk. På folkemunne sies det at det aldri før har vært samlet så mange folk i Tananger som under skutefesten.

Smaksfest er også et eksempel på gode ting vi får til her i Sola. Tusenvis av folk møtes i sentrum, koser seg sammen, og får gleden av fantastiske smaker. Her løfter vi frem lokale mataktører som vi ofte har et forhold til. I år fikk vi også møte Solabonden, som alltid har vært en viktig del av Solasamfunnet. Det er likevel ikke lenger en selvfølge for alle barn som vokser opp i dag at koteletten har vært en levende gris, eller at gulerøttene dras opp fra jorda. Men at de beste jordbærene kommer fra Sola, det er det heldigvis mange som vet. Også langt over kommunegrensene.

I høst var vi én av fire kommuner som var vertskap for NM-veka, der var det mange spennende idretter som fikk vist seg frem, og ikke minst så fikk vi vist frem Sola også. NRK sendte konkurransene direkte, i tillegg til kveldssendingen på fredagen, som sendte flotte TV-bilder fra Sola direkte inn i de tusen hjem.

Vi gleder oss til å ta imot NM-veka også denne høsten.

En av de idrettene som konkurrerte i NM-veka var skyting. Jeg åpnet den nye skytehallen med leder av Sola pistolklubb, Fritz Barø på en mandag. Senere i uka ble det kåret norgesmestere i den hallen, det kaller jeg en pang-start.

Sola Arena er ferdig om et års tid. Der vil vi også ha Norgesmesterskap neste år. Vi investerer i folkehelse i Sola, og vi investerer i gode anlegg. Jeg kunne også snakket om ny skatehall, turnhall og kunstgressbane. Jeg tror det er vel anvendte penger. På dager som denne ser vi hva det betyr, når vi så tydelig ser hvilke flotte representer vi sender ut fra kommunen. I dag skal vi gjøre stas på dem.

Og vi vet godt at bak en som presterer er det som oftest en fantastisk god heiagjeng. Noen har fôret dem med hundrevis av porsjoner med kjøttkaker og havregrøt. Noen har holdt frem en hjelpende hånd og sagt «opp igjen, du klarer det neste gang.» Noen har vært taxisjåfør til utallige kamper og turneringer. Noen har bidratt med vaffelsteking og dorullsalg. Noen har stått fremst og heiet, både med inne- og utestemme. Takk til dere i heiagjengene.

Flere har brukt utestemme i året vi legger bak oss. Kanskje flere enn vi er vant med. Vi har ytringsfrihet i Norge. Rett til å si det vi mener og rett til å si det høyt. Det har stor verdi i samfunnet vårt at folk tør å si ting høyt. Men vi må oppføre oss skikkelig mot hverandre. Jeg er politiker og har selv tatt på meg en offentlig rolle. Men tenk så kjedelige aviser vi får, om de skal fylles opp av bare slike som meg. Det er viktig for demokratiet at helt vanlige folk kan signere et innlegg med «Far til fire», «Spent Solabu», «Bekymret bestemor» eller «kommunestyrerepresentant» og gå med hevet hode, uten at de skal måtte bekymre seg for hets i kommentarfeltet, på e-post eller telefon. Om vi ikke får en mildere tone i det offentlige ordskiftet, risikerer vi at vi ikke får hørt noen av de viktige stemmene vi trenger.

Til høsten er det valg igjen. Det er noe av det fineste med demokratiet. Du kan stemme på dem du vil at skal representere deg. Det er mange spennende oppgaver for den som tar over mitt kontor i det splitter nye rådhuset, som skal flyttes inn i på slutten av året. Men det aller, aller fineste den heldige utvalgte overtar fra meg, er dere, dere som bor her. Du skal lete lenge for å finne finere folk enn Solabuen. Det er en ære å få lov til å representere dere. Heldigvis er Sola en del av Rogaland, som jeg håper jeg skal få være med å styre etter valget i høst.

Jeg er sikker på at 2019 blir et bra år. I desember ble det offentliggjort en rangering over de mest fremtidsrettede stedene i Norge, der kom Sola på andre plass. Det må vel bety at vi er klare?

Klare for et år med nye muligheter og klare for et år med gode relasjoner.

Jeg vil ønske hver og én av dere et godt nytt år!