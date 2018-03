Sp-politiker dømt for grovt bedrageri – må betale 900.000 i erstatning

Berglyd er dømt for grovt bedrageri og medvirkning. Saken handler først og fremst om Sp-politikerens mann.

Han skal ha klart å få utbetalt nesten 1 million kroner fra Nav i ulike trygdeytelser mens han arbeidet for enkeltmannsforetaket til Berglyd.

Hun har sammen med sin forsvarer Vegard Furdal Bråstein valgt å anke alle punktene i saken.

– Hun burde ikke vært innblandet. Klienten min har ikke mottatt noen ytelser fra NAV. Hvorfor hun skal dømmes, forstår hun ikke, sier forsvarer Furdal Bråstein til Aftenbladet.

– Voldsom belastning

Ankefristen er ifølge Berglyds forsvarer 23. mars. I anken kommer forsvareren til å fokusere på skyldspørsmålet.

– At saken har blitt så gammel er ekstremt. Det er 7,5 år siden det påståtte straffeforholdet ble avsluttet. Saken har vært en voldsom belastning, siden dette har hengt over de i over syv år, sier forsvarer Furdal Bråstein.

Belastningen ble også diskutert i dommen. Medieomtalen rundt saken var ett av punktene som ble nevnt.

Diskuterte foreldelse

10. september 2010 fikk NAV inn et anonymt tips rundt trygdebedrageriet. I dommen fra Dalane tingrett fikk både Berglyd og ektemannen kompensasjon i totalstraffen. Retten mente også at behandlingen av denne saken har tatt «svært lang tid».

Saken var hos politi og påtalemyndigheten i nærmere fire år. Dette var etter at NAV hadde brukt tre år på å levere anmeldelse til politiet.

Berglyd bestemte seg sammen med Rogaland Senterparti for å søke om permisjon fra sine folkevalgte verv til trygdesaken mot henne er behandlet i retten. Lokallagsleder i Eigersund, Sigmund Slettebø, sier de ikke vil gjøre noe med saken på grunn av Berglyds anke.

– Det er ikke så mye å kommentere før saken er anket. Vi må respektere at de anker dommen og får en rettskraftig dom, sier Slettebø.