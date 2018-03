Knut Arild Hareides tilgivelse ikke nok til å redde Sylvi Listhaug

Scenen var absurd.

Ryktene om hvor Frp skulle samle stortingstroppene til et krisemøte, hadde spredt seg til litt for mange pressefolk.

Varmt. Trangt. To heiser i midten av en teppebelagt korridor. Siv Jensen kunne ankomme møtet fra tre retninger.

Alt på grunn av et innlegg på Listhaugs Facebook-side og i hvilken grad Listhaug beklaget teksten om at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Siv Jensens bønn

Frps sterkere menn og Stortingets sikkerhetsvakter var i undertall. Flere ganger ble pressen bedt om å ta ett eller to steg tilbake.

For nå kommer partilederen snart ut heisen.

– Regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Nå tenker jeg at vi av hensyn til landet må komme videre, sa Jensen.

Roy Steffensen, Terje Halleland, Per Sandberg, Helge André Njåstad ankom alle kampen om regjeringstilværelsen uten å si stort.

Sylvi Listhaug var ikke å se.

Er tilgivelse tillit?

I etasjen under, på rom N-202, satt KrFs landsstyre. På fremste rad Rogaland-trioen Olaug Bollestad (1. nestleder), Anne Kristin Bruns (2. nestleder i KrF Kvinner) og fylkesleder Oddny Helen Turøy.

Smekkfull sal.

Pep-talk med Knut Arild Hareide.

Talen levnet liten tvil om at KrF kan felle Regjeringen om partiet vil. Det vil KrF tilsynelatende, så lenge Listhaug er justisminister.

– Det må være rom for å få tilgivelse for feiltrinn. Men er tilgivelse det samme som tillit? Jeg kan for egen del si at jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister, sa Hareide.

– Når landets justisminister peker ut det eneste partiet som er utsatt for terror på norsk jord som et parti som setter hensyn til terrorister foran nasjonens sikkerhet, er det en farlig vei å gå, sa han.

– Høyreekstremismen er på frammarsj i Norden, og det er nettopp i sosiale medier at disse kreftene florerer og henter sin næring fra, fortsatte han.

– Det er denne justisministeren som har det øverste ansvaret for å bekjempe nettopp høyreekstremisme i Norge, det øverste ansvaret for beredskapen vår og for kriseledelse.

Alvorsprat med Erna

Landsstyret lyttet.

– Jeg har ytret en tydelig melding på vegne av hele KrF om at det er statsministernes ansvar om å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i Stortinget. Det er statsministeren som selv bestemmer sammensettingen av egen Regjering og statsrådenes ansvarsområde, sa Hareide.

– Dersom statsministeren ikke ordner opp, og i tillegg selv velger å stille kabinettspørsmål, gjør hun det særs vanskelig for seg selv og regjeringen. Det er da statsministeren som sitter med ansvaret, slo han fast.

– Statsminister Erna Solberg har i fem år tillatt Frp å drive med en dobbeltkommunikasjon i Regjering. Det har også preget ordskifte på en veldig negativ måte, men frispillet fra regjeringsposisjon har konsekvenser, både for Regjeringen som fellesskap, forholdet til Stortinget, og som statsministeren fikk oppleve sist torsdag: Det har også betydning for statsministerens egen autoritet. KrF ønsker en anstendighet i norsk politikk og det offentlige ordskiftet. Nå må det bli slutt på polariserende retorikk og framferd, sa Hareide.

Deretter ble pressen sendt på gangen i fire og en halv time.

Kaffe. Frukt. Kaffe. Vente. Varmt. Trangt. Sperrebånd.

Snart kommer Hareide for å gi en kommentar.

– KrFs landsstyre har gitt tydelige råd til KrF sin stortingsgruppe i denne saken. KrFs landsstyre uttrykker at de ikke har tillit til sittende justisminister, og de ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå at vi får en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen. KrFs landsstyre har også gitt stortingsgruppen mandat og tillit til å håndtere saken som vil komme i Stortinget i morgen, sa Hareide etter landsstyrets møteslutt.

Dermed må Listhaug trolig enten ut av Regjering eller bytte departement for at Regjeringen ikke skal måtte gå av.

Høie mener tilgivelse burde vært nok

– Jeg oppfatter at Knut Arild Hareide sa at han hadde tilgitt Sylvi Listhaug. Det mener jeg burde ha vært nok i denne saken, sier Bent Høie (H) til Aftenbladet.

– Hareide gjentar budskapet om at de vil ha tillit til Listhaug i en annen ministerposisjon. Den type spørsmål er det statsministeren som håndterer, sier Høie.

– Er du som representant for Regjeringen ville til å flytte på Listhaug for å berge Regjeringen fra en eskalerende krise?

– Statsministeren bestemmer arbeidsdelingen. Hun svarer Stortinget i morgen om det.

– Hva synes du?

– Jeg har ikke noe å si om det.

– Jonas Gahr Støre som statsminister. Hvordan høres det ut?

– Nei, det høres selvfølgelig ikke bra ut. Jeg håper virkelig ikke KrF bidrar til det, og det er heller ikke noe velgerne har gitt uttrykk for verken ved valget.