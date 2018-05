Neste år er det ti år siden Gatemagasinet Asfalt ble startet opp i Rogaland. Stiftelsen har salgskontorer i Stavanger, Sandnes, Haugesund, Strand, Sola og Egersund. Inntektene kommer fra salg av julekokebøker og fem magasiner i året. Folk med ruserfaring kjøper hvert magasin for 50 kroner, og selger det på gata for hundre. Fortjenesten på 50 kroner får de selv.

Dariusz Jan Jedrzejczyk (53) er blant Rogalands rundt 200 Asfalt-selgere. Han sier han er helt avhengig av salget. Fredag sto han på sin faste plass i Klubbgata utenfor Mediegården i Stavanger. Nytt magasin var ute.

– Jeg selger som regel flere de første dagene med nytt magasin, enn jeg gjør lenger ute i måneden, sier han.

Men trass i innsatsen fra gateselgerne er Asfalts regnskapstall røde. Stiftelsens driftsinntekt falt fra 5,7 millioner kroner i 2016 til 4,3 millioner i 2017. Resultatet før skatt falt fra null til minus 216.000 kroner.

Christine Midbøe, daglig leder i Gatemagasinet Asfalt, sier en viktig grunn er at de solgte langt færre kokebøker før jul enn året før. En annen er at de har solgt færre magasiner de tre siste åra.

Gatemagasinet Asfalt

– Da Asfalt startet opp for snart ti år siden var det nytt og spennende for folk. Mye av salget gikk av seg selv. Nå er Asfalt-selgerne blitt en del av bybildet. Folk tar dem kanskje for gitt, og glemmer å kjøpe? Men det er jo fortsatt like viktig å kjøpe magasinet, sier Midbøe.

– Skal folk kjøpe magasinet fordi det er spennende lesning, eller som en sosial handling?

– Begge deler. Er det lov å svare det? Vi håper folk syns det er et bra magasin. Så er det viktig å tenke på hvor mye det betyr for den som selger.

Så hva betyr Asfalt-jobben for selgerne?

– De sier gjerne at det betyr alt for dem. At det er en grunn til å stå opp om morgenen, sier Midbøe.

– Noen sier møtet med andre mennesker hjelper mot sosial angst. Inntektene gir dem en bedre økonomi. Vår hensikt er at det skal være et alternativ til kriminalitet, tigging eller prostitusjon. Dette er en mulighet til å få seg en inntekt på en verdig måte. Mange føler at de står på utsiden av samfunnet. I Gatemagasinet Asfalt er de en del av et fellesskap.

Nettopp følelsen av tilhørighet og samhold forsøker stiftelsen nå å styrke. Salgskontorenes åpningstid blir lengre, og det rigges større rom med bord og stoler for å skape bedre samlingsplasser. Asfalt skal styrkes som arbeidsplass. Det skal også samarbeidet mellom salgskontorene. Midbøe håper også at innføringen av Vipps vil hjelpe.

Dariusz Jan Jedrzejczyk sier salget har gått noe bedre etter at han fikk Vipps.

– Jeg er bedre til å spare etter vi fikk Vipps. Jeg må til Asfalt-kontoret for å få pengene. Da bruker jeg som regel pengene på flere magasiner. Og da blir det mer til meg til slutt.

Jarle Aasland

Han sier han ikke mottar trygd jevnlig. Dermed blir inntekten fra Asfalt-salget svært viktig. I tillegg tjener han noe på å plukke søppel i gatene gjennom et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon. Han har bodd i Norge i snart 19 år, og har solgt Asfalt i mange år. Hvor mye han selger varierer, og kommer an på konkurransen. Én gang solgte han 58 magasiner. Det var i Egersund. Men han pleier altså å stå ved Mediegården, og fredag solgte han ti magasiner. Det blir 500 kroner i lomma. Da sto han ute fra 10 til 17, slik han pleier.

– Det er et hardt liv, sier han.