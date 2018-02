Enorm respons på Aftenbladets direktesending

– Sier du det? Det er kjekt at folk er interessert i å se hvordan vi jobber når vi er ute på oppdrag, sier Lasse Andreas Malmin på telefon fra Falcks kontor på Forus.

Han forteller at arbeidsdagen fredag er av det rolige slaget, noe han mener skyldes bedre værforhold.

– Frem til nå har vi kun fått inn melding om en avkjøring, og melding om en buss på Moi som har stoppet opp på motorvegen.

– Vanligvis ser folk bare et bilde på nettet av en veltet lastebil. Jeg får en følelse av at folk synes det vi gjør er viktig. Det er krevende å laste opp en trailer som har sklidd ut av veien, det krever mye planlegging, sier han og forteller at Falck på slike oppdrag trenger godkjenning fra politi- og vegtrafikksentralen for å stenge veien, og at redningsselskapet kontinuerlig oppdaterer de aktuelle forsikringsselskapene om skadeomfanget.

Mens Aftenbladets direktesending pågikk, tikket det inn en jevn strøm av meldinger fra venner og kolleger på Malmins telefon.

– Bedre enn et realityshow

En av dem som var klistret fast til skjermen, og som fulgte med på direktesendingen er Magnus Winther, daglig leder av Iphoneklinikken. Han strømmet sendingen fra butikken på Kvadrat, og sier han håper Aftenbladet gjentar suksessen med å sende tilsvarende sendinger i tiden framover.

– Sendingen var helt uten manus og for meg er dette bedre enn å se på et vanlig realityshow. Jeg kunne sett på bergingsaksjonen hele dagen, jeg storkoste meg! Det er fantastisk å se hvor mye planlegging og innsats disse gutta legger ned i arbeidet sitt, sier han og fortsetter.

– Jeg fleipet med en av bergingarbeiderne som var med på oppdraget torsdag. Han er veldig lite fotogen. Jeg skremte ham ved å si at direktesendingen ble vist på storskjerm på Kvadrat, sier han og humrer.

Omkjøring

Da bergingsarbeidet begynte ble vegen stengt. Det resulterte i kø, og omkjøring via Lauvik, Høle og Hommersåk. Flere av de fastboende i nærområde uttrykte misnøye med dette.

– Hvilke tanker gjør du deg om klagene som gjelder tidspunktet dere begynte å heve lastebilen?

– Lastebilen kunne nok ligget over natten, men det var politiet og vegtrafikksentralen som ga oss tillatelse til å stenge vegen, sier han.

Dårlige kjøreforhold

I morgentimene torsdag, kl 07:10, kjørte den fullastede lastebilen utfor vegen på Riksveg 13 i retning Hommersåk. Aftenbladet har vært i kontakt med den litauske lastebilsjåføren som forteller at han kom uskadd fra velten. Videre sier han at det ikke var brøytet på strekningen hvor utforkjøringen skjedde (Lutsiveien, journ. anm). Sjåføren forteller at han har kjørt på norske veger i over ti år, at dekkene på lastebilen var helt nye, og sier at det var en kombinasjon av mye is og snø på vegen som førte til velten.