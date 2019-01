Mjåtveit: - Hålista er ikkje ferdig

– Noen har sendt ei liste til Aftenbladet som ikkje stemmer. Vi kjenner kildene, det er folk som ikkje har med lista vår å gjera, seier ein opprørt Terje Mjåtveit.

– Det er sterkt beklageleg særleg overfor mange som var nemnde her, slikt går ikkje an, legg han til.

Aftenbladet oppfatta dei ulike kildene som truverdige representantar for lista, og beklagar at me la ut ei namneliste som ikkje er rett.

– Vi er godt i gang, langt på veg og får ei god liste. Men her må alle vera spurde først, og det er dei ikkje, seier Mjåtveit.

Mjåtveit har som kjend vore sentral på Nærbølista som i inneverande periode har 10 representantar av 33 i kommunestyret i Hå, og har hatt ein dominerande posisjon i fleire tiår.

Når har lista lagt seg ned og satsar på ei upolitisk liste for heile kommunen.

Samlingslista for søre Hå er også lagd ned for å gå med i Hålista.