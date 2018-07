Det tørre sommerværet fortsetter

Statistikk fra Meteorologisk institutt viser at det knapt har vært regn i Rogaland siden 22. juni. Det ser ut til å fortsette.

Med unntak av overskyet vær mandag, er det meldt sol og høy temperatur hele uken.

– Mandag blir det skiftende skydekke og nordvestlig stiv kuling. Det ser ut til at solen kan titte frem en gang iblant, men temperaturen vil trolig ligge på rundt 16 grader, melder meteorolog Haldis Berge hos Meteorologisk institutt.

Over 20 grader

Berge forteller at Rogalendingene kan vente seg over 20 grader fra tirsdag og utover.

– Temperaturmessig vil det bli en veldig fin uke, men det vil komme frisk bris på ettermiddag og kvelden, sier hun.

På onsdag kan det komme lokale ettermiddagsbyger.

– Det er størst sjanse i indre og midtre strøk, men i Stavanger-området ser det ut til å bli en tørr uke.

Tørken skaper skogbrannfare

På grunn av det tørre sommerværet har det vært stor skogbrannfare store deler av landet. Også i Rogaland. Onsdag forrige uke advarte brannvesenet om faren.

– Jorden er så tørr at den lett kan ta fyr, og med vinden som er nå kan det bli farlig. Det må betydelig mengder regn nå for at faren skal bli mindre, sa Ståle Fjellberg i Rogaland Brann og Redning IKS til Aftenbladet.

Brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er bekymret for den store skogbrannfaren, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi opplever nå den mest krevende situasjonen vi har hatt når det gjelder skogbrann noensinne, sier seksjonssjef i DSB Hans Kristian Madsen.

