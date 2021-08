Beruset elsparkesyklist skadd i Vågen

En kvinne i 30-årene ble tatt med til sykehus for sjekk etter en ulykke på elsparkesykkel i Stavanger. Politiet har opprettet sak for alkoholpåvirket kjøring.

Foto: Leserbilde

NTB

Publisert: Publisert: I dag 01:55

Ifølge Sørvest politidistrikt skjedde ulykken i Vågen, og nødetatene ble varslet klokka 1.30 natt til mandag.

– Det er en dame i begynnelsen av 30-årene som har falt av elsparkesykkelen og slått hodet i kantsteinen. Hun fremstår som overstadig beruset, opplyser operasjonssentralen.

Kvinnen er tatt med til Stavanger universitetssjukehus, og politiet varslet at de ville sørge for at det ble tatt blodprøve. De har opprettet sak for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.