Korona­døds­fall ved syke­hjem i Stavanger kommune

Helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune bekrefter at en fullvaksinert sykehjemsbeboer i 90-årene er død på grunn av koronaviruset.

Helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Kommunen fikk i dag vite om det første dødsfallet på et sykehjem i Stavanger på grunn av covid-19, opplyser Fosse i en pressemelding fra Stavanger kommune.

Personen var pasient ved Sunde sykehjem, og døde søndag 29. august. De pårørende er varslet, og har samtykket til at vi opplyser om dødsfallet. Av personvernhensyn gir kommunen ikke ytterligere informasjon om den avdøde.

Fosse uttrykker sin dypeste medfølelse på vegne av Stavanger kommune.

– Gjør dypt inntrykk

– Jeg ønsker å uttrykke min kondolanse. Denne hendelsen gjør inntrykk og preger oss alle sammen, fordi det så tydelig understreker alvoret i situasjonen vi fortsatt befinner oss i. Det er en påminnelse om at pandemien ikke er over, understreker Fosse i pressemeldingen.

Seks beboere og fem ansatte har fått påvist covid-19 i forbindelse med smitteutbruddet ved Sunde sykehjem. De siste tilfellene, som gjelder to beboere og én ansatt, ble oppdaget fredag 27. august i forbindelse med at alle beboere og ansatte ved sykehjemmet nå testes regelmessig. De kobles til det tidligere smitteutbruddet ved sykehjemmet.

Det er første gang på to måneder det har oppstått smitte ved sykehjem i Stavanger.