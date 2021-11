Kommunedirektøren i Hå smilte med god grunn bredt da hun la fram budsjettet sitt

Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims foran politikerne på «eksamensdagen». - Budsjettet er «alt» i en kommune, sier hun spent til Aftenbladet før presentasjonen av forslaget sitt.

Hvordan kan det ha seg at kommunen med nest laveste skatteinngang per innbygger i Rogaland samtidig har et budsjett som de fleste andre kommuner bare kan drømme om? Kommunedirektøren tror hun vet svaret.

