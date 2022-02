Ny arena for årets Norway Chess: – Det mest fantastiske bygget i Stavanger

Prisbelønt arkitektur i Stavanger vil nå ut til internasjonale tv-seere. Øyvind Knoph Askeland (foran til venstre) i SR-Bank og leder for Norway Chess, Kjell Madland (foran til høyre), gleder seg. Bak fra venstre står Alice Nielsen (SR-Bank), Benedicte Westre Skog (Norway Chess) og Jasmine Larsson (Norway Chess).

For tiende gang kommer verdens sjakkelite til Stavanger for å spille mot hverandre i Norway Chess. Årets turnering skal spilles på et helt nytt sted.

