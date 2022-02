Stortinget mener de burde sjekket Tajiks 2019-pendlerbolig bedre

Ap-nestleder Hadia Tajik fikk tildelt pendlerbolig i tre måneder i 2019. Stortingsdirektøren kan ikke si om hun fikk pendlerbolig i tråd med reglene.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) bodde gratis i en pendlerbolig i tre måneder i 2019, selv om hun eide leilighet i Oslo.

Tajik bodde gratis i pendlerboligen til en markedsverdi av minst 14.000 kroner i måneden fra januar 2019, selv om hun hadde bodd i Oslo i flere år og eide en leilighet i byen, skriver Aftenposten.

Stortingets administrasjon kan ikke si om hun hadde pendlerbolig i tråd med reglene, fordi de ikke har konkludert i saken.

Hadia Tajik gikk fredag ut på Facebook med sin versjon av saken. Bakgrunnen for at hun søkte pendlerbolig var blant annet egen sikkerhet, skrev hun og kritiserte også Aftenpostens framstilling i den da upubliserte artikkelen.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier til avisa at hun ikke er kjent med at politikere er blitt anbefalt om å flytte inn i pendlerbolig på grunn av sikkerhet. Det er ikke et kriterium i Stortingets retningslinjer for tildeling.

– Tajik har hele tiden vært åpen om sin situasjon. Vi har begge et ansvar for å opplyse hverandre. Det ubehagelige i denne saken, er at vi ikke gjorde en bedre saksbehandling. Det er beklagelig, sier hun.

I en epost til Aftenposten skriver Ap-nestlederen at pendlerboligen ble tildelt på helt ordinært grunnlag, fordi hun hadde bolig og utgifter i Rogaland, og fordi hun skulle selge boligen sin i Oslo. Hun og samboeren planla også å kjøpe noe større i Rogaland.

– I løpet av disse tre månedene ombestemte vi oss og kjøpte heller bolig sammen i Oslo. Da situasjonen min endret seg, og vilkårene for tildeling av pendlerbolig ikke lenger var til stede, leverte jeg selvsagt tilbake nøklene, skriver hun.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avviser overfor avisa at de skal gitt henne råd om å flytte inn i en pendlerbolig, slik hun selv hevder. Men de mener at det var en god vurdering.