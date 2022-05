Eldre­ombudet av­vikles

Eldreombudet avvikles fra 1. juli 2023, har regjeringen bestemt. Derfor reduseres bevilgningen med én million kroner i år i revidert nasjonalbudsjett.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol opplyser at eldreombudet avvikles. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Årsaken til avviklingen er først og fremst økonomisk, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere av Eldreombudets oppgaver dekkes allerede av andre ombud og instanser.

– I en tid der vi må prioritere, mener regjeringen at det er riktig å rydde i overlappende funksjoner og ansvarsområder, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Pasient- og brukerombudet styrkes med tre millioner kroner, og dette skal også komme de eldre til gode, ifølge Kjerkol.

Beslutningen kom overraskende på eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Stortinget vedtok enstemmig å opprette Eldreombudet ved lov i 2020. Jeg forventer at det står ved lag og at Eldreombudet opprettholdes. Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned. Eldreombudet trengs som vaktbikkje og trekkhund, sier hun.

KrF-leder Olaug Bollestad kaller beslutningen «en hån mot de eldre».

– I altfor mange år var eldre en gruppe i samfunnet uten et eget ombud. Det gjorde KrF noe med og opprettet et eldreombud. At regjeringen nå legger ned Eldreombudet som KrF fikk opprettet, er bare trist, sier Bollestad.