Olav Pladsen er død

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Minneord: Olav Pladsen, 13.11.1936-23.5.2022.

Han ble født på Gvarv i Telemark. Den fjerde av seks søsken. Han traff Sissel på lærerskolen i Elverum i 1959, og de gifta seg i 1961 i Florø. Siden kom tre unger i 63, 67 og 70. På Rennesøy bodde og virket han i over 50 år som skolestyrer, rektor, skolesjef og rådmann.

Han var et varmt og helstøpt menneske, og en person som boblet over av virketrang og skaperevne. Som lillesøsteren hans Astrid sa: Olav hadde tæl!

Han fant stor glede i arbeidet. Måtte alltid ha noe å drive med. Da kunne han gå og plystre. Han var tenkeren, språkmannen, nynorskmannen, debattanten, samfunnsbyggeren, men også praktikeren som kunne bygge og snekre. Han var enormt kreativ, og kunne se muligheter der andre så

problemer. På familiehytta på fjellet klekket han ut en løsning der man gikk oppe på peisen for å komme til andre etasje.

Han elsket å danse med moren vår. De danset som en drøm, han elsket å svinge henne rundt, og det hendte mer enn én gang at orkesteret ga dem komplimenter fra scenen. De to var den store kjærligheten – gift i nesten 61 år. Som pensjonister dro de verden rundt.

Han var familiemannen som brukte tid og krefter på familien sin. Alltid i bevegelse, alltid aktiv. Han var bestefaren og svigerfaren. Så uendelig glad i alle sine barnebarn – og de i ham. Han hadde et enormt barnetekke. Det var nok det varme hjertet som skinte gjennom.

Han var den entusiastiske humørsprederen. Og han var ikke redd for å dumme seg ut. Både som rektor og skolesjef var han med og framførte sketsjer på skolen til stor begeistring for elever og lærere. En gang spilte han Tuppen og Lillemor sammen med sin kollega Arild Stavsøien. Synet av to

langbeinte mannfolk med miniskjørt og sløyfer i parykken ble hard kost for lattermusklene. Når Olav i tillegg slet med å huske teksten og Arild sto og klødde seg skeptisk i Lillemor-skjegget, runget latteren.

Far hadde et lyst sinn. Han var lett å like. For sine kollegaer var han den varme, lyttende relasjonsbyggeren som veide ordene sine, som satte samarbeid og dialog høyt. Han var heller ikke redd for å komme med innrømmelser.

Alt dette var egenskaper han fikk bruk for i det som ble livsverket hans: Rennfast. De undersjøiske tunnelene fra Rennesøy til fastlandet.

Daværende veisjef Chester Danielsen sa en gang at «Det hadde aldri blitt Rennfast uten Olav Pladsen».

Han ble rådmann i 1982. Allerede to år seinere lanserte han Rennfast på et møte i Ryfylkerådet. I boka om Rennfast skriver Per Surnevik: «Pladsen tørket støv av bruplanene fra 1975 til riktig tid. Han så muligheten til å skape allianser ... og var en sterk pådriver i den famlende fasen da prosjektet skulle over fra luftslott til realisme, og siden fulgte han prosjektet som aktiv medspiller til snora var

klippet.» Tunnelene sto ferdig i 1992. I år er det 40 år siden.

Tidligere kollegaer forteller om en rådmann som forsto hva som skulle til for å realisere gigantprosjektet, som måtte klare seg uten bevilgninger fra Stortinget. Det var helt avhengig av tillit mellom lokalmiljøet og Vegvesenet. Far forsto at åpenhet og respekt måtte gå begge veier.

Han snakket ikke folk etter munnen, og var ikke redd for å si fra, men han sa heller ikke imot bare for å markere seg. Han hadde sjøltillit og ro nok til å klare å være raus. Men med alle sine evner og alt han kunne og klarte – det som står sterkest i minnet er varmen hans – og hendene, som det var så usigelig godt å bli omfavnet av.

Vi er uendelig takknemlige for at det var akkurat du som var i våre liv. Ditt minne skal vi holde kjært og levende. Alltid.

Familien