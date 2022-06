Sven-Ingard Barka er død

Sven-Ingard Barka da Norges Fotballforbund kåret ham til vinner av Johannes Hofstras minnepris.

En bauta i norsk handikapidrett er gått bort.

Sven-Ingard Barka døde onsdag 15. juni etter lang tids sykdom, og ble bisatt i Soma kapell torsdag 23. juni. Med «Svenni» er en bauta i handikapidretten borte. I Rogaland og særlig i Hana idrettslag sin HC-gruppe, gjorde han en formidabel innsats.

Men også på nasjonalt nivå satte han spor etter seg med gode ideer og et ukuelig pågangsmot for HC idretten, da særlig fotballen. Hans ideer var nye og spennende. De ble tatt godt imot, og de virket. Han var ihuga forkjemper for fair play. Hans 3 lag i Hana HC vant ofte fair play prisen. Denne betydde mye for Sven Ingard, for klubben, og ikke minst for spillere og trenere. Noen ganger vel så mye som førstepremien. Men premier ble det mange av. I klubbhuset på Hana er det et skap som buler av pokaler fra Landsturneringer og andre turneringer og mesterskap.

På Landsturneringen i Tromsø i 2013 fikk Sven Ingard tildelt ærespris av Norges fotball forbund for sitt utrettelige arbeid for HC fotballen både i Hana, i Rogaland og på landsbasis.

Da skulket alle spillerne i Hana HC treningen for å feire «Svenni» på Hana IL sitt klubbhus på Hanafjellet.

Sven Ingard har virkelig fått prøve livets harde virkelighet. Fra å være en av landets mest lovende keepertalent til 20 år senere å være lenket til rullestol på grunn av sykdom, er beinhardt. Sykdommens negative utvikling ville nok hensatt de fleste til et tilbaketrukket og stille liv. Men ikke Svenni. Sammen med Linda gjøv han på med et pågangsmot og en iver som vi mange ganger lurte på hvor kom fra.

Sammen med Linda drev han HC-fotballen, organiserte turer, turneringer, avslutninger, sosiale kvelder m.m. til glede for spillerne og dere pårørende.

Makan til Svenni og Lindas sesongavslutninger på Hanafjedlet skal en lete langt etter. Jeg vet ikke hvor mange ganger tårene rant første gangen jeg fikk være med. Jeg tror de to har den optimale oppskriften på hvordan alle skal bli sett, satt pris på og tatt på alvor. Det var ingen tapere på avslutningsfestene i dere regi. I tillegg fulgte de opp hver enkelt spiller dersom de hadde problemer utenfor fotballen. Jeg fatter ikke hvordan de kunne klare det.

Trenere og pårørende er svært takknemlige for den utrolige innsatsen Sven Ingard og Linda har gjort for HC fotballen i Sandnes og flere av nabokommunene.

Våre tanker går også til vår kjære Linda som får et stort hull å fylle i sin tilværelse. Trenere og ledere ønsker at hun fortsetter i HC-fotballmiljøet og bidrar med gode ting i Svennis’ ånd.

Vi lyser fred over Sven Ingard Barka sitt minne.