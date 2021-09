Ber hummerfiskerne om hjelp i kampen mot havnespy

Fredag starter hummerfisket, og kommunens naturforvaltere er ekstra bekymret for spredning av havnespy

– Spredning av dette kan gi store biologiske og økonomiske konsekvenser, advarer naturforvalter Cathrine Stabel Eltervåg.

Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt "havnespy" er funnet i Stavanger. Denne fryktede arten kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser.

– Det er svært viktig at eiere av båter og andre innretninger som fortøyes i nærheten av kjente kolonier passer på å holde båten/utstyret ren for at vi skal kunne begrense spredning av arten i regionen, sier Eltervåg.

Havnespy klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd. Vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi følger noen grunnleggende regler:

innenfor det markerte område i kartet nedenfor henstiller vi på det sterkeste at det ikke fiskes med teiner, ruser eller garn

fortøyninger i disse områdene må ikke flyttes ut

båter i disse områdene må undersøkes for begroing før de tas i bruk

Eltervåg forteller at kommunen har tett dialog med profesjonelle aktører om videre kartlegging, overvåkning og iverksetting av tiltak.

– Vi jobber også med å lage en egen forskrift som vil regulere fisket i dette området, sier hun.

Hva kan du gjøre selv?

Alle kan være med å hindre spredning!

Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr eller annet som har stått ubrukt i sjøen over en periode

Når du rengjør utstyr skal ikke havnespy tilbake til sjøen, men må legges på land for å tørke og dø

Fakta Fakta om havnespy Havnespy er et kolonidannende sekkedyr. Kolonidannende betyr at havnespyr vokser som en samling av mange dyr.

Arten finnes på hardbunn og sand/steinbunn, men kan også vokse på andre arter i de samme substratene. Den kan også vokse på bildekk, fortøyninger, brygger og båter.

Havnespy trives i temperaturer mellom 2-24 grader, og tåler ulik saltholdighet. Arten klarer seg også fint i perioder med begrenset næringstilgang. Du kan lese mer om havnespy på Artsdatabanken. (Kilde: Statsforvalteren i Rogaland) Les mer