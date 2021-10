Vigrestad-familie kjøpte juleutstillingen til Hunderfossen familiepark

Monica Riska Siqveland og Ketil Siqveland sammen med ungene Mads, Maren, Ane, Jonas og Truls.

Det er ikke sikkert Ruten, Kongeparken eller Julebyen Egersund blir de store jule-snakkisene i år. Barnas julegård på Vigrestad har det lille, ekte ekstra som skiller den fra alle andre juletilbud i Rogaland.

Mange ønsker å skape ekte jul. Selv fornøyelsesparker og kjøpesentre ønsker å skape ekte jul. Som regel er ekte jul en fasade, en kulisse, et trekkplaster som skjuler at det handler om noe annet. Også på Vigrestad inviterer de til ekte jul, men her kan de fort lykkes. Aftenbladet lot seg i hvert fall sjarmere. Vigrestad-familien Siqveland på sju bobler nesten over av entusiasme mens de viser Aftenbladet rundt i den ombygde løa.

– Hvordan i alle dager startet dette?

Før hun svarer, utbryter Monica Riska Siqveland.

– Tenk dette har vi på Vigrest!

